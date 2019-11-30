تراند اليوم : إعلان قائمة الفائزين بجوائز مهرجان مراكش

انتهت فعاليات الدورة الـ4 من مهرجان مراكش لتبادل الثقافات لعام 2019، والتي أسفرت عن تكريم العديد من الفنانين وصنّاع السينما، والإعلان عن الفائزين بالجوائز بحسب اختيار لجنة التحكيم بالدورة الحالية التى رأسها المخرج المصري عبد العزيز الجمل بالمغرب.

واستضاف المسرح الكبير بدار مولاى الشريف للثقافة والتراث ، حفل ختام المهرجان، وسط حضور العديد من نجوم الفن والثقافة والتراث في مصر والوطن العربي ، إضافة إلى العديد من النجوم العالميين مثل الفنان العالمى محمد قيسي.

وكشف حفل الختام عن الأفلام المشاركة والفائزة وهي: الفيلم السوري “نهري بحري”، الذى حاز على جائزة أفضل إخراج للمخرج المهند كلثوم، ويناقش الفيلم إشكالية عميقة ويطرح أسئلة ملحة عن طبيعة مجتمعات مهملة وبعيدة عن الضوء بسبب سطوة المدن الكبرى والتهميش الذي تعرضت له تلك المجتمعات في ظل الحرب السورية وذلك من خلال قصة حب تجري أحداثها في مكان استثنائي وبعيد عن أنظار الفضوليين .

وحصد فيلم ” اسمى نور ” المركز الثانى، للمخرج والسيناريست المصري هيثم عبد الحميد الذى حصل على العديد من جوائز افضل فيلم بمهرجانات دوليه ومحليه كما شاركت أفلامه بأكثر من 70 مهرجانا سينمائيا دوليا.

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بينما جاء فيلم 10 صباحا، فى المركز الثالث وهو فيلم قصير حيث فاز بأفضل سبناريو للمخرج المصرى أحمد صلاح، ويحكى الفيلم عن مشاكل سن المراهقه في إطار لايت كوميدي حول زياد الشاب الذي يحاول ان ياخذ ميعاد مع صديقته ولكن تحدث اشياء تفسد ما يخطط له، الفيلم بطولة أحمد الأمير وعبد العزيز الشوربجى.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس لجنة التحكيم بالمهرجان عبد العزيز الجمل، هو مخرج ومنتج سينمائى مصري مقيم بالمغرب، استاذ بمعهد الصحافة وصاحب شركة إنتاج كازابلانكا كايرو ستار للانتاج الفنى والتوزيع السينمائي، وأستاذ بكلية الأداب بجامعة عين الشق للانتاج ورئيس قسم تصنيع برامج الأطفال .

أنتج وأخرج فيلم كايرو بلانكا فى التلفزيون المغربي ، وبرنامج الكاميرا الخفية “جر ومجرور” وعمل منتج منفذ لرامز يلعب بالنار، وله العديد من الأعمال المسرحية أبرزها “عريس فى كازا” بطولة أحمد بدير وندى بسيونى وعلاء مرسي ، وأنتج وأخرج العديد من الأفلام والمسرحيات لكبار نجوم المغرب مثل محمد الخياري، و عبد الخالق فهيد وكريمة وساط.