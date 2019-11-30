شاهد.. سارة التونسي بإطلالة جريئة في ختام مهرجان القاهرة السينمائي

كتب امير فتحي في السبت 30 نوفمبر 2019 03:54 مساءً - شاركت الفنانة سارة التونسي في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته ال 41. وظهرت سارة التونسي بإطلالة جريئة على السجادة الحمراء حيث ارتدت فستانا مكشوف الصدر ومفتوح حتى أعلى الفخذ. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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