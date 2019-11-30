فيديو.. كارينا كابور خان تعود إلى الموسم الثاني لـ«ما تريده النساء»

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

من المقرر أن تعود كارينا كابور خان إلى الموسم الثاني من برنامج “ما تريده النساء” What Women Want، حيث يأمل جمهورها أن يكون هذا الموسم أكثر متعة من الموسم الأخير.

وبحسب موقع bollywoodshaadis، يجري عرض البرنامج على إذاعة Ishq FM، حيث تستضيف خان بعض من أشهر نجوم بوليوود الذين يتحدثون في موضوعات شخصية ومهنية بشكل جريء وصريحة أمام الميكروفون.

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من المنتظر أن يتواجد عدد من النجوم كضيوف على كارينا كابور، مثل سيف علي خان، شارميلا تاغور، ريا كابور، رافينا تاندون، كارتيك آريان، كاجول وغيرهم الكثير، ومن المتوقع أن يتم إطلاق العرض قريبًا على صفحة Ishq FM على موقع الفيديوهات العالمي YouTube.

في سياق مماثل، كانت كارينا قد ظهرت باطلالة الحامل خلال طرح البرومو الترويجي لفيلمها الجديد “جود نيوز”، كما أنه من المقرر أن تعود النجمات كارينا كابور خان (Kareena Kapoor Khan)، سونام كابور أهوجا (Sonam K Ahuja)، للمشاركة في بطولة الجزء الثاني من فيلمهما “في دي ويدنج”، الذي أحرز جزئه الأول نجاح كبير في شبا التذاكر الهندي.