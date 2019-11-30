الكشف عن السبب الحقيقي لانفصال عمران خان وزوجته

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

احتل النجم الهندي عمران مؤخرًا عناوين الصحف الرئيسية بشكل كبير، وحظي باهتمام كبير بعد نبأ انفصاله عن زوجته أفانتيكا، لكن ظل سبب وراء انفصال الثنائي المعروف سرًا لا يطلع عليه أحد.

تقارير صحفية مؤخرا نقلت عن مصدر قريب جدًا من الزوجين سبب حدوث الانهيار في حياتهما الزوجية، الذي ارجع الانفصال لفشل فيلم عمران خان الأخير “كاتي باتي” من بطولة كانجانا رانوت أيضًا، وبدأت عروض الأفلام تقل، وأصبح خان بدون عمل.

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وبحسب المصدر، فقد أصبح سريع الانفعال ويتفاعل مع أقل الأشياء. كانت مدخراتهما تستهلك وكان على أفانتيكا أن تعتمد أخيرًا على جانبها من العائلة لدعمهم.

كل ما سبق خلق حالة من الجدل منتظمة بينها كل يوم، ولم يعد بإمكان أفانتيكا أن تتقبل هذا الأمر وأدركت أن كل هذه المشاجرات والمعارك العادية تؤثر على طفلتها إمارا، وقد اتصلت بأسرتها وأخبرتهم بكل شيء، وحاولوا إيجاد طرق مختلفة للتصالح ولكن كان كل من عمران وافانتيكا يتجهان إلى الانفصال سريعًا.

عمران خان وأفانتيكا ماليكا تزوجا في عام 2011، لكن صدمت الجماهير حول انفصالهما قبل بضعة أشهر. غادرت مالك خان وظلت تقيم مع والدتها منذ فترة طويلة.