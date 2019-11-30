علياء بهات تتبرع بملابسها

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

كشف تقرير أن الممثلة الهندية علياء بهات ستتبرع بفستان من تصميم ألكساندر ماكوين الفاخر والمفضل لديها، وسيكون هذا الثوب واحدًا من بين العديد من القطع من خزانة علياء المتاحة للتبرع في النسخة السادسة من الحفل الخيري لجمعية MiSu للأعمال الخيرية.

وقالت علياء: “مفهوم مشاركة والتبرع بالملابس شيء بسيط ولكنه مؤثر، ونحن بحاجة إلى المزيد من الناس لفهم أهمية إعادة استخدام الملابس”.

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وأضافت علياء: “التبرع بمثل هذه الأشياء الصغيرة يمكن أن تحدث تغير هائل لدى الآخرين ويكون لها أثر كبير في حياتهم”.

كجزء من جهودها المستمرة لتعزيز إعادة استخدام الملابس وإعادة تدويرها، ستقوم بهات بمشاركة الفساتين المفضلة لها من خزانة ملابسها الشخصية للأعمال الخيرية.

كانت الممثلة قد تصدرت احدث غلاف من مجلة Vogue India، حيث ظهرت في إحدى الصور بالأبيض والأسود، حيث تُرى علياء وهي تمسك بشعرها دون ماكياج وبحد أدنى من الملابس.