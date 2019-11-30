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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
قال الفنان المصري عصام كاريكا، إنه لا يمانع في التعاون مع الفنان محمد رمضان، وتقديم لحن مميز له.
وأضاف خلال لقائه في برنامج The Insider بالعربي، والمذاع عبر تلفزيون دبي: “ممكن أعمال لمحمد رمضان شكل غير المهرجانات، لأنه نجح فيها، وهجربه في شكل تاني ولو لم ينجح يعود للمهرجانات مرة أخرى”.
عصام كاريكا، نفى خلال اللقاء تقديمه أغنية درامية أو رومانسية لمحمد رمضان، قائلًا: “أنا بتكلم عن نوعية مزيكا وليس المهرجانات حتى لا تكون موسيقانا السائدة في كل مكان هي المهرجانات”.
وتابع: “من الممكن أن نستغل نجومية محمد رمضان وشعبيته وحب الجماهير له ونعمل له غنوة شكل حلو وشقي”.
وكان الفنان عصام كاريكا، قد أعلن خلال الأيام الماضية رغبته في التعامل مع الفنانة المصرية أنغام، بعد تقديمه ألحان لعدد كبير من نجوم الوسط الفني الكبار في مصر والوطن العربي.
يذكر أن محمد رمضان أعلن مؤخرًا تعاونه مع المطرب الفرنسي ميتر جيمس، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه مع الفنان المغربي سعد لمجرد بديو “إنساي”.
كانت هذه تفاصيل خبر عصام كاريكا: يجب استغلال نجومية محمد رمضان في عمل غنائي مميز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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