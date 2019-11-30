تصريح جديد لشيرين عبدالوهاب على مسرح الرياض يثير الجدل

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، حفلًا غنائيًا كبيرًا على مسرح أبو بكر سالم، ضمن فعاليات موسم الرياض، والذي تنظمه الهيئة العامة للترفية بالسعودية.

وكعادتها في حفلاتها الفنية أثارت شيرين عبدالوهاب، حالة جدل جديدة بتصريحها حول الهاشتاج الذي انتشر عنها تحت عنوان “أخرسي يا شيرين”، وعلقت عليه قائلة: “المرة اللي فاتت زعلوا وعملوا هاشتاج علشان قلت للستات تسمع كلام الرجالة، طب الرجالة دول عسل وسكر”.

وأضافت: “مش عارفة إيه اللي مزعلهم في كدا أكيد دول شوية عوانس”، وسط صراخ وتفاعل الحضور مع كلامها.

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وكانت شيرين عبدالوهاب، قد قالت في تصريحاتها بحفلها الأخير في السعودية ومن على نفس المسرح: “طالما منقدرش نستغني عن الراجل في حياتنا يبقى نسمع كلامه أحسن، ولا أنتوا شايفين إيه ليه بتدوخوهم وتطلعوا عينيهم خلاص رفعنا الراية البيضاء”.

تصريح شيرين عبدالوهاب، الجديد لم يمر مرور الكرام، فقد اتهمها البعض عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بإهانة السيدات وذلك بسبب إطلاقها لقب عانس عليهم.

يذكر أن الفنانة المصرية قدمت خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغانيها التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.