أبو زهرة يتلقى صدمة كبرى بعد وفاة زوجته الجمعة

تلقى الفنان عبد الرحمن أبو زهرة خبرًا صادمًا بالنسبة له، عندما توفت صالغيرةباح الجمعة، زوجته السيدة سلوى الرافعي.

والمعروف عن الفنان عبدالرحمن أبوزهرة حبه الشديد وغيرته الشديدة على زوجته، حيث روى خلال وجوده في برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" على فضائية "سي بي سي"، مدى حبه الكبير لزوجته، وقال إنه كان يغار بشكل كبير على زوجته، وهذه الغيرة نابعة من حب كبير لها، وهو ما جعله يطلب منها أن تترك عملها وتمكث في المنزل، وتعمل في مجال الأدب وكتابة الروايات.

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