نادين لبكي توجه التحية من بيروت إلى مصر ووصفتها بـ"ست الدنيا"

وجهت المخرجة اللبنانية، نادين لبكي، التحية من بيروت إلى القاهرة التي وصفتها بـ"ست الدنيا"، خلال تكريمها في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ41، الجمعة.

وقالت نادين لبكي، في كلمتها: "تحية كبيرة من بيروت لست الدنيا، التي اليوم ثائرة تكتب تاريخها من جديد لمصر أم الدنيا أم الإبداع والفن.. كثير متأثرة رغم أوضاع لبنان الصعبة".

وتابعت: "كنت مصرة أتواجد لأن الجائزة كبيرة على قلبي، لقد كبرنا في لبنان على أفلام مصرية، أفلام فاتن حمامة، كلما حلمت بالمرأة المثالية أشوف ملامح فاتن حمامة أمامي".

يشار إلى أن أحدث أفلام نادين لبكي "كفر ناحوم"، كان مرشحا للفوز بجائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي، في حفل جوائز أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة الـ91، الذي أقيم في ولاية كاليفورنيا الأمريكية بشهر فبراير/شباط 2019.

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وبذلك الترشيح في هذه الفئة، تصبح نادين لبكي أول إمرأة عربية ترشح لجائزة أوسكار، بعد أن كانت الترشيحات السابقة مقتصرة على أفلام المخرجين العرب من الذكور.

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كما أن فيلم "كفر ناحوم" للبكي ترشح لجائزة أفضل فيلم أجنبي بحفل "غولدن غلوب".

و"كفر ناحوم " من إنتاج 2018، ومن إخراج نادين لبكي، وتم اختياره للتنافس على جائزة "السعفة الذهبية" في مهرجان "كان" السينمائي في عام 2018، ولكنه فاز بجائزة لجنة التحكيم.

وشهدت الدورة الـ41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، التي اختتمت فعالياتها الليلة، عرض أكثر من 150 فيلما من 63 دولة، من بينها 35 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى.

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