ناوومي واتس تفتتح دورة المهرجان الدولي للفيلم في مراكش

افتتحت الممثّلّة السينمائية البريطانية ناوومي واتس، مساء الجمعة، الدّورة الثامنة عشرة للمهرجان الدّولي للفيلم بمراكش، في حفل استقبله قصر المؤتمرات بالمدينة الحمراء.

ويتذكّر المهرجان الدولي للفيلم بمراكش في دورة هذه السنة الممثّلة المغربية البارزة أمينة رشيدة، وزوجَها الإعلامي والكاتب عبد الله شقرون، واختار التعبير عن مدى "افتقاد حضورِهما" بترك مقعدَين فارغين يحملان اسميهما طيلة فعاليّات المهرجان، الذي من المزمع أن يستمرّ إلى حدود اليوم السابع من شهر دجنبر القادم.

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تيلدا سوينتون، الممثّلة الحاصلة على جائزة الأوسكار ورئيسة لجنة تحكيم مهرجان مرّاكش، استحضرت في كلمتها بالحفل الافتتاحي "إلى أيّ حدّ يمكن أن تسحرنا مهرجانات الأفلام"، متذكّرة "أوّل مهرجان حضرته وفتح قلبها وعينها على العالم الواسع".

وذكرت الممثّلة الاسكتلندية أنّ السينما "فُرصة لإيقاف الزّمن والمكان، ونسيان كلّ ما يفرّقنا، لننتقل عبرها فتجمعنا بالتّعاطف والتّعرّف على تشابهاتنا".

وخصّت الممثّلة الملك محمّد السّادس، الذي يخصّ المهرجان الدولي للفيلم بمرّاكش برعايته، والأمير رشيد، الذي يترأّسه، بالتّهنئة والشّكر على هذا المهرجان، وعلى "الإنجاز العظيم الذي يُمَثِّلُه"، بعرضه سينما طلائعية تحت سماء شمال إفريقية.

واختار المهرجان في هذه السّنة تكريم السينما الأسترالية، بعرض مجموعة من الأفلام التي أنتجها وأخرجها فنّانو هذا البلد، واستقبال وفد من المبدعين الأستراليين والفنانين البارزين في السّينما الأسترالية، من بينهم كيليان أرمسترونغ، وبروس بيريسفورد، وناوومي واتس، وسيمون بيكر.

ومن المرتقب أن يخلق المهرجان الدولي للفيلم بمراكش الحدث بعرض أحدث أفلام المخرج الأمريكي البارز مارتن سكورسيسي، الذي كان ضيفه في سنوات عديدة، "ذي آيريشمان"، وهو الفيلم الذي لم يُتَح على وسيلة عرضه الحصرية "نيتفليكس" إلا قبل أيّام ثلاثة.

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ويشارك في مسابقة المهرجان الدولي للفيلم بمرّاكش أربعة عشر فيلما من قارّات العالم الخمس، فمن أستراليا إلى الصين والسنغال، رجوعا إلى كوريا الجنوبية، فالمغرب وفرنسا، ثم المملكة العربية السعودية والولايات المتّحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، فضلا عن إنتاجات مشتركة بين مجموعة من الدّول الأخرى.

ومن المزمع أن يستمرّ مهرجان مرّاكش في سنّة تكريمِه مبدعي السينما الكبار، حيث من المرتقب أن يكرم الممثّلة والمنتجة الهندية بريانكا شوبرا جوناس، والممثّلة المغربية منى فتو، والممثّل والمخرج الأمريكي روبير ريدفورد، والممثّل والمخرج والمنتج الفرنسي بيرترون تافيرنيي.

كما سيتجدّد موعد محبّي الفنّ السابع مع "حوارات" مهرجان مرّاكش، حيث بُرمِجَت لقاءات مع وجوه بارزة في السينما العالمية، هي: الممثّلة الهندية بريانكا شوبرا جوناس، والممثّلة الفرنسية ماريون كوتيار، والممثّلة الإيرانية غولشيفته فرحاني، والممثّلة التونسية هند صبري، والمخرج الإيطالي لوكا كوادانيينو، والممثّل الأمريكي هارفي كيتل، والمخرج الأوكراني سيرجي لوزنيتشا، والممثّل والمخرج والمنتج الأمريكي روبير ريدفورد، والمخرج وكاتب السيناريو الفلسطيني إيليا سليمان، والمخرج والمؤلّف والمنتج الفرنسي بيرترون تافيرنيي، والمنتج الإنجليزي جيريمي توماس، والمخرج والممثّل والسيناريست المغربي رشدي زم.

وستستمرّ ورشات الأطلس في دورتها الثانية، خلال الدورة الثامنة عشرة للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش، في العمل على جمع مهنيّين دوليّين ومواهب جهوية، لمواكبة الجيل الجديد من سينمائيّي إفريقيا والشّرق الأوسط، في مسار إعداد فيلمهم الطويل الأوّل أو الثاني أو الثالث، بشراكة مع "نيتفليكس".

وإلى جانب عروض قصر المؤتمرات بعاصمة النخيل، في الأيام المتراوحة بين 29 و7 دجنبر القادم، سيكون محبّو السينما على موعد مع برمجة المهرجان في كلّ من ساحة جامع الفنا، وسينما "كوليزي"، ومتحف "إيف سان لوران".

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