فيتوريو ستورارو يؤكد أن تكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي يعني أنه ترك أثرًا

أعرب مدير التصوير الإيطالي العالمي فيتوريو ستورارو، الحائز على أكثر من 50 جائزة دولية، منها 3 أوسكار، عن سعادته بتكريم مهرجان القاهرة السينمائي له في دورته الـ41.

وقال في تصريحات بحفل ختام الدورة الـ41 للمهرجان، بعد تسلمه الجائزة، مساء الجمعة: «درست وقرأت وتعلمت الكثير عن مصر لكن عندما آتي وأعطي معرفتي للمصرين وأتعلم منهم هذا كان أمرًا رائعًا».

وتابع: «أريد أن أتعلم من المصريين والتاريخ المصري، فأحيانًا ينسى الناس التاريخ المصري، فالتاريخ والثقافة المصرية لا يمكن عدها؛ لذا من وجهة نظري أعتقد أن هذه الجائزة دليل أنني تركت أثرًا خلفي».

واستطرد: «كنت أقدم العديد من الدروس حول العالم ولكن في نفس الوقت أحب التعلم وهذا يعطيني الفرصة لأتبادل المعرفة».

واختتمت مساء الجمعة، فعاليات الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، التي انطلقت 20 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري بفيلم "الأيرلندي" للمخرج الشهير مارتن سكورسيزي، وعرض خلالها أكثر من 150 فيلما من 63 دولة، من بينها 35 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، و84 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يضاف إليها تنظيم منصة المهرجان "أيام القاهرة لصناعة السينما" عدد كبير من الندوات والمحاضرات والورش التدريبية.

ويقام حفل الختام بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، يخرجه هشام فتحي، وتقدمه الإعلامية جاسمين طه زكي، ويشهد تكريم مدير التصوير الإيطالي العالمي فيتوريو ستورارو، الحائز على أكثر من 50

Advertisements

جائزة دولية، منها 3 أوسكار.

ويشهد حفل الختام الإعلان عن جوائز المسابقات الرسمية الأربعة: المسابقة الدولية التى يتنافس بها 15 فيلمًا منها الفيلم المصري «احكيلي» للمخرجة ماريان خوري، والتي تتضمن جوائز الهرم الذهبي والهرم الفضي والهرم البرونزي، وجائزتي أفضل ممثل وممثلة، بالإضافة إلى جوائز مسابقتي آفاق السينما العربية، التي يتنافس فيها 12 فيلمًا، ومسابقة أسبوع النقاد التي يتنافس فيها 7 أفلام دولية، ومسابقة سينما الغد يتنافس 20 فيلمًا.

قد يهمك ايضاً:

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يستحدث جائزة للجمهور باسم "رزق الله"

تعرف على فيلم افتتاح مهرجان "القاهرة السينمائي"