شكرا لقرائتكم خبر عن عودة الكينج.. نجاح كبير وحضور جماهيرى ضخم فى الحفل الأخير لمحمد منير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الحفل الأخير للنجم محمد منير، نجاحًا كبيرًا وحضورًا جماهيريًا ضخمًا، فى أول حفل بعد عودته وشفائه من الوعكة التى أصابته مؤخرًا؛ ونشر منير، فيديو من الحفل الأخير له، عبر حسابه بانستجرام.

وكان قد أحيا الكينج محمد منير، حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية فى نسخته الـ 28 ، والذى أقيم على المسرح الكبير بدار الأوبرا، تحت رعاية وزارة الثقافة، مطلع نوفمبر الجارى، وذلك بحضور العديد من الفنانين والشخصيات العامة والإعلاميين.