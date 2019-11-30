شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج حسام على ينافس فى دراما رمضان المقبل بمسلسل " القاهرة كابول " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينافس المخرج حسام على في سباق دراما رمضان المقبل بمسلسل جديد يحمل عنوان " القاهرة كابول"، من تأليف عبد الرحيم كمال، وإنتاج سينرجى، ويبدأ حسام على ترشيح الأبطال خلال الأيام القليلة المقبلة، القصة تعتمد على 3 أبطال، سيتم الإعلان والتعاقد معهم الأيام المقبلة، استعدادا لانطلاق التصويربعد انتهاء المعاينات والاتفاق على الخطوط العريضة للعمل.

ومن ناحية أخرى يواصل المخرج حسام على تصوير مسلسل "شديد الخطورة"، فى الديكورات الخاصة بالعمل للفنان أحمد العوضى فى أولى بطولاته المطلقة، وينتمي العمل لنوعية مسلسلات الـ 7 حلقات ويعرض على منصة watch it، من تأليف محمد سيد بشير.

وكانت أخر أعمال المخرج حسام على مسلسل "لأخر نفس" للنجمة ياسمين عبد العزيز والذى عرض فى السباق الرمضانى الماضى وحقق نجاحاً جماهيرياً وقت عرضه وشارك فى بطولة العمل كل من فتحى عبد الوهاب وأحمد صلاح حسنى، وأحمد العوضى ومراد مكرم.