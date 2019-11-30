شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان شريف منير: "بنتى لما قالت لفظ غلط اتمسح بينا البلاط على السوشيال" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان شريف منير، إنه لابد من عقوبات على كل من ينشر كلام خاطئ أو يروج شائعات ، وراينا جميعا أن هناك شائعات عديدة على وفاة عادل إمام وغيرها كثير من الشائعات التى تنال عدد كبير من المواطنين.

وأضاف منير فى كلمته بمؤتمر وسائل التواصل الاجتماعى: "أنا بنتى قالت لفظ غلط اتمسح بينا البلاط على السوشيال ميديا، واتشتمت بأبويا وأمى، فين الرادع لهذا الأمر، لغاية ما جات صابرين قلعت الحجاب، فدخلوا فى موضوع جديد، وكلنا بقينا عارفين الدنيا ماشية ازاى".

وانطلقت اليوم السبت فعاليات مؤتمر وسائل التواصل الاجتماعى، وذلك فى أحد فنادق القاهرة بمشاركة أكثر من 120 من الإعلاميين والصحفيين والشخصيات العامة والمسؤولين والخبراء فى إدارة المواقع الاجتماعية، تحت عنوان (الشائعات.. كيف تُصنع.. وسبل المواجهة).

ويستهدف الملتقى مناقشة قضية الشائعات والأخبار المزيفة المنتشرة عبر المواقع الاجتماعية والتى تتسبب فى تأثيرات سلبية على الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية وذلك من أجل الوصول إلى فهم كاف لأسباب صناعة هذه الشائعات مع إيجاد صيغة علمية وإعلامية للتصدى لها.









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