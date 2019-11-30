شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. نادين نسيب نجيم وابنتها يرقصان فى "بلكونة" منزل والدتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحظى الفنانة اللبنانية شابة نادين نسيب نجيم، بشعبية كبيرة، لجمالها واناقتها الشديدة، وبالطبع غالبا ما تلفت الأنظار بعلاقتها بأبنائها.

ونشرت الفنانة اللبنانية الشابة، فيديو طريف لها ولنجلتها يرقصان على أنغام الموسيقى، فى الشرفة "البلكونة"، خلال تواجدهما فى منزل والدة نادين، إذ تقوم نادين بتنفيذ حركات الرقص فيما تقلدها نجلتها، لتحقق المثل القائل "ابن الوز عوام".

وعلقت نادين على الفيديو الذى نشرته عبر إنستجرام وقالت: "هيك منسهر عند ماما، منقلب البلكون صف رقص وموسيقى ومنعمل جو لماما وأكيد بنتى متلى بتحب كتير ترقص، وكنا عم نجرب نرقص متل الفيديو كليب، بيقولوا فرخ البط عوّام، الله يحميها Song : watch me whip".



نادين نسيب ونجلتها