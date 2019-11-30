أغانى الكريسماس تجمع بغدادىي بيج باند وفابريكا فى الأوبرا 2 ديسمبر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لأول مرة تلتقى فرقة بغدادى بيج باند بقيادة الدكتور مجدى بغدادى مع فرقة فابريكا تحت إشراف مؤسستها الدكتورة نيفين علوبه خلال الحفل المقام فى الثامنة مساء الاثنين 2 ديسمبر على المسرح الصغير ويتضمن مجموعة من أشهر أعمال الجاز العالمية وأغانى الكريسماس منها أجمل وقت فى السنة، كريسماس البيج باند ، كرنفال لوس ريوس ، مزاج جيد ، نيويورك نيويورك، رقصة القمر، حلق بى الي القمر، سانتا بيبى ، سانتا كلوز ، جنجل بيلز وسواى .

يذكر أن مجدى بغدادى تخرج فى كونسرفتوار القاهرة عام 1982 وحصل على دبلوم العزف على آلة الترومبيت بدرجة امتياز ودرجة الدكتوراه من المدرسة العليا للموسيقى والإنتاج الفنى بألمانيا ومنذ عام 1990 يعمل أستاذا لهذه الالة بكونسرفتوار القاهرة ، شغل منصب عازف الترومبيت الأول بأوركسترا القاهرة السيمفونى ما بين عامى 1983 – 1997 وقائد أوركسترا آلات النفخ والإيقاع بالكونسرفتوار بين عامى 1997 – 2003 ويشرف الان على البيت الفنى للموسيقى والاوبرا والباليه ، اسس فرقته بغدادي باند عام 1996 وتعد أول فريق مصرى تخصص فى تقديم الموسيقى الغربية في فترة من العشرينيات وحتى اربعينيات القرن الماضى وتضم مجموعة من أمهر العازفين المتميزين علي مختلف الآلات الموسيقية شارك بها في العديد من المهرجانات الدولية المتخصصة وقدم مجموعة من الحفلات الناجحة بمختلف الاماكن الثقافية بمصر ولاقى استحسان الجماهير والنقاد.

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