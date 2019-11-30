تامر حسين يهنئ حميد الشاعرى بعيد ميلاده وينشر صوره تجمعهما بعمرو دياب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الفنان الكبير حميد الشاعرى بعيد ميلاده، يوم أمس 29 نوفمبر، حيث تلقى التهنئات وعبارات الحب من جمهوره وأصدقائه خلال حفل عيد الميلاد وأيضًا عبر منصات التواصل الاجتماعى.

ومن بين المهنئين حرص الشاعر تامر حسين، على نشر صوره تجمعه بالنجم حميد الشاعرى للاحتفال بعيد ميلاده، والميجا ستار عمرو دياب، وعلق عليها "بحب الصورة دى جداً وبأعتز بيها.. كل سنة وأنت طيب يا كابو وعقبال مليون سنه نجاح وستر".



تامر حسين يهنئ حميد الشاعرى بعيد ميلاده

وقد احتفل الفنان حميد الشاعرى، بعيد ميلاده فى جو من البهجة والسعادة، واستمر الاحتفال حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، وسط نخبة كبيرة من نجوم الفن ورموز المجتمع، فى أحد المطاعم الشهيرة بالتجمع الخامس.

ورغم احتفال حميد بعيد ميلاده أول أمس وسط جمهوره، خلال حفله الذى أقيم بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة، إلا أن أصدقائه تمسكوا بالإحتفال به فى حفل خاص وأصروا على مفاجأته بإقامة حفله خاصة له حضره أقرب أصدقاء حميد الشاعرى من الوسط الفنى وخارجه.

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بدأ الاحتفال فور دخول حميد إلى المطعم بصحبة زوجته صوفيا ومدير أعماله طاهر فوزى، ليفاجأ الكابو بجميع أصدقائه منتظرين فى المطعم، حيث استقبلوه بترحاب شديد وتصفيق حاد، وكان أول الحضور المنتج الموسيقى نصر محروس صاحب شركة "فرى ميوزك" وبصحبة شقيقه مهندس الصوت هانى محروس، ومعهم المطربين مصطفى حجاج وشذى وزيزى عادل وشقيقتها غدير عادل، كما حضر فى المقدمة الدكتور ياسر القصراوى رجل الأعمال وصديق عمرحميد الشاعرى ورجل الأعمال مجدى زلط.



حميد الشاعرى وتامر حسين وعمرو دياب

فيما توافد عدد كبير من النجوم أصدقاء حميد الشاعرى والذين تعاونوا معا لسنوات طويلة فى سلسلة من الأعمال المميزة، وكان فى مقدمتهم هشام عباس وإيهاب توفيق وأحمد جوهر وحسام حسني، كما حضر الفنان أحمد فلوكس، والإعلامية التونسية عائشة عثمان وزوجها المنتج أيمن بوجبل، ومن جيل المطربين الشباب حضر أحمد زكريا وأحمد عوض ومصطفى يوسف.

كما حضر أيضا عدد كبير من أبرز صناع المزيكا ملحنين وشعراء من المشاركين لحميد الشاعرى فى ألبومه الجديد، ومن أبرزهم الملحنين عزيز الشافعى ومحمد يحى ومحمود الخيامى وأحمد زعيم وبلال سرور وأشرف السرخوجلى وعازف الجيتار الشهير هيثم شراقى، وشقيق حميد الشاعرى المطرب والملحن محمود الشاعرى عضو فريق "فان باند"، إضافة إلى الموزع الموسيقى طارق عبدالجابر وزوجته الفنانة جورى، كما حضر من الشعراء محمد رفاعى وأحمد رؤول وصابر كمال وسمر حسين، فيما انضم إلى الاحتفال عدد من نجوم النادى الأهلى السابقين وكان أبرزهم شادى محمد.

ومن جانب آخر، فور معرفة رواد المطاعم المجاورة، بتواجد حميد الشاعرى للاحتفال بعيد ميلاده، بدأوا فى التوافد على المطعم المتواجد به حفل عيد الميلاد وقاموا بإلتقاط الصور التذكارية مع حميد ونجوم الحفل.