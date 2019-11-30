شكرا لقرائتكم خبر عن كلمات وفيديو .. The Weekndيطلق أغنية سينجل اسمها "Blinding Lights" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدوأن النجم العالمي The Weeknd قررأن يعود للساحة الغنائية بقوة وتميز حيث أطلق النجم البالغ من العمر 29 عاما أغنية سينجل جديدة حملت اسم " Blinding Lights " و ذلك بعد أيام من إطلاقه أغنية " Heartless " . حققت أغنية " Blinding Lights " نسبة سماع علي موقع " يوتيوب" لأكثر من 3.2 مليون وذلك خلال يومين فقط . كلمات الأغنية : كلمات الأغنية : Yeah I've been tryna call I've been on my own for long enough Maybe you can show me how to love, maybe I'm going through withdrawals You don't even have to do too much You can turn me on with just a touch, baby I look around and Sin City's cold and empty (Oh) Advertisements No one's around to judge me (Oh) I can't see clearly when you're gone I said, ooh, I'm blinded by the lights No, I can't sleep until I feel your touch I said, ooh, I'm drowning in the night Oh, when I'm like this, you're the one I trust Hey, hey, hey I'm running out of time 'Cause I can see the sun light up the sky So I hit the road in overdrive, baby, oh

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