شكرا لقرائتكم خبر عن كلمات وفيديو .. The Weekndيطلق أغنية سينجل اسمها "Blinding Lights" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدوأن النجم العالمي The Weeknd قررأن يعود للساحة الغنائية بقوة وتميز حيث أطلق النجم البالغ من العمر 29 عاما أغنية سينجل جديدة حملت اسم " Blinding Lights " و ذلك بعد أيام من إطلاقه أغنية " Heartless " .

حققت أغنية " Blinding Lights " نسبة سماع علي موقع " يوتيوب" لأكثر من 3.2 مليون وذلك خلال يومين فقط .

كلمات الأغنية :

Yeah

I've been tryna call

I've been on my own for long enough

Maybe you can show me how to love, maybe

I'm going through withdrawals

You don't even have to do too much

You can turn me on with just a touch, baby

I look around and

Sin City's cold and empty (Oh)

Advertisements

No one's around to judge me (Oh)

I can't see clearly when you're gone

I said, ooh, I'm blinded by the lights

No, I can't sleep until I feel your touch

I said, ooh, I'm drowning in the night

Oh, when I'm like this, you're the one I trust

Hey, hey, hey

I'm running out of time

'Cause I can see the sun light up the sky

So I hit the road in overdrive, baby, oh