شاهد .. رقص روبي على أغنيتها ” ليه بيداري كده ” في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي

كتب امير فتحي في السبت 30 نوفمبر 2019 02:55 مساءً - أحيت الفنانة المصرية ” روبي ” حفل ال ” After Party ” الذي أقيم على هامش حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته ال 41 والذي أقيم يوم أمس الجمعة .
وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لروبي من الحفل الذي أقيم في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة وهي تشعل المسرح بأغانيها .
وظهرت روبي في مقطع الفيديو وهي تغني وترقص على أغنيتها الشهيرة ” ليه بيداري كده ” وسط تفاعل الحضور معها .
كما نشرت الإعلامية ” إنجي علي ” عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مقاطع فيديو من الحفل وأداء روبي لعددا من أغانيها .
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