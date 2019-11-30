جوليا روبرتس تؤمن على ” ابتسامتها ” بمبلغ خيالي

كتب امير فتحي في السبت 30 نوفمبر 2019 02:55 مساءً - صرح عددا من الأشخاص المقربون للفنانة العالمية ” جوليا روبرتس ” عن قرارها بالتأمين على ابتسامتها كونها الوجه الإعلاني للعديد من الماركات العالمية ومستحضرات التجميل والتي اشتهرت بها وبجمالها وسحرها للكثيرين .
وإنها تهتم كثيرا بشكلها وخصوصا بابتسامتها التي تلعب دورا هاما في استقطاب عروض العمل .
إلا أن الغريب في الأمر هو المبلغ الذي قامت جوليا روبرتس بالتأمين به على ابتسامتها والذي بلغ 30 مليون دولار كضمانة لها في حال تعرضت لأي حادث .
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