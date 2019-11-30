كيف تفرق بين الدهون المشبعة والدهون الغير مشبعة و الفوائد والأضرار

كتب امير فتحي في السبت 30 نوفمبر 2019 02:55 مساءً - يحذرنا دائماً خبراء الصحة، والمدربين في الصالات الرياضية عادة من الدهون باعتبارها الخطر الأعظم، وهم على حق حيث يحتوي كل غرام من الدهون على 9 سعرات حرارية، وإذا قارناه مع غرام من البروتين فإنه يعطي 4 سعرات حرارية فقط، وكذلك الكربوهيدرات، يتهم العديدين من القائمين على صناعة الأغذية الدهون بالعديد من الاتهامات التي ربما يكون بعضها ظالما، ما تكون ظالما، الحقيقة تقول أن الدهون عناصر مهمة للغاية من أجل سلامة الجسم، وهي غذاء صحي مناسب لوظائف البدن ومفيد للصحة، حيث يعتمد العقل في غذائه على الدهون بشكل عام، ولكن أي دهون؟ تلك الدهون التي يتناولها الإنسان من مصادر صحية، هيا بنا لنتعرف على انواع الدهون أولا.

أنواع الدهون

الحقيقة عكس ذلك حيث أن الدهون تنقسم نوعان، وهي دهون مشبعة وغير مشبعة، واحدة من هذه الدهون لا غنى للإنسان عنها، من حيث الأهمية، وأخرى تعتبر بمثابة سم قاتل للإنسان

الدهون المشبعة

إن الدهون المشبعة عنصر أساسي من عناصر التغذية السليمة للجسم، وأحد أهم مصادر الطاقة، وفكرة حرمان الجسم من هذا النوع من الغذاء فيه إضرار كبير بالجسم، وقد يصيب الإنسان بالعديد من الأمراض، حيث مهمة الدهون المشبعة هي تنظيم الكوليسترول في الدم، وهو ما يساعد على صحة الأوردة في الدماء.

مكونات الدهون المشبعة

المكون الأساسي للدهون المشبعة هو الكربون، الذي تتكون كل ذرة منه من ذرتين هيدروجين، وهي تحمل العديد من الفيتامينات للجسم، بالإضافة إلي ذلك تمد الدهون الجسم بالأحماض الدهنية الأساسية التي لا يصنعها الجسم بذاته ويحتاج مصادر خارجية.

أطعمة تحتوي على الدهون المشبعة

من الممكن أن نجد الدهون المشبعة الصحية في العديد من مصادر التغذية ومن هذه المصادر:

اللحوم بجميع أنواعها.

الأسماك الدهنية مثل الماكريل والتونة والسردين والرنجة، وغيرها من الأسماك.

الألبان بجميع أشكالها، وأنواعها، سواء في صورتها الأولى حليب أو جبن.

السمن والزبد، ولكن يشترط أن يكون زبداً حيوانياً وليس زبداً نباتياً مصنعاً.

المكسرات بكل أنواعها، والفول السوداني، والبذور بشكل عام.

الدهون الغير مشبعة

الأطعمة المقلية تحتوي على الدهون الغير مشبعة الضارة.

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ها هو السم قد حضر، تعتبر الدهون الغير مشبعة هي الخطر الحقيقي على الإنسان، والسبب فى تحول الدهون من مفيدة إلي ضارة هو إضافة الهيدروجين، الهدف الأساسي هو إطالة مدة صلاحية من أجل استعمالها في الأغراض التجارية فقط، وباختصار يمكن تسمية الدهون الغير المشبعة بإسم الدهون المهلكة للجسم.

أضرار الدهون الغير مشبعة

تتسبب الدهون الغير مشبعة في العديد من المشاكل داخل الجسم ومنها مشاكل القلب والجلطات وسد الشرايين، بالإضافة إلى هذا قد تتسبب هذه الدهون في مشاكل في سكر الدم مما يعرض الشخص لمرض السكر، كذلك فإن الدهون غير المشبعة والمتحولة هي عامل رئيسي من عوامل السمنة والبدانة، وهو كما يقولون مرض العصر.

أطعمة تحتوي على الدهون الغير مشبعة

الوجبات السريعة

من الممكن أن نجد الدهون غير المشبعة في العديد من الأطعمة ومن مثل هذه الأطعمة:

الزيوت المهدرجة، عباد الشمس ، أو الذرة ، وغيره.

الوجبات السريعة، والأطعمة المقلية.

الحلوى بجميع أنواعها ، والمخبوزات.

للحفاظ على الصحة العامة:

من أجل الحفاظ على الصحة العامة لا يجب أبداً منع الدهون بشكل كامل كما ينصح العديد، منع الدهون يعني فقدان جزء كبير من مصادر الغذاء وهو ما قد يسبب الضرر الكبير بالجسم، يجب فقط التوقف عن تناول الدهون الغير مشبعة، والتركيز على تناول كميات وافية من الدهون المشبعة، تعتمد أنظمة غذائية شهيرة على الأطعمة الدهنية مثل نظام الكيتو دايت، الذي يتم فيه تناول 70% من السعرات الحرارية عن طريق الدهون.