كتب امير فتحي في السبت 30 نوفمبر 2019 02:55 مساءً - نشرت صحيفة ” الديلي ميل ” البريطانية تفاصيل قيام أحد النواب في البرلمان الإيطالي يدعى ” فلافيو دي مورو ” البالغ من العمر 33 عاما بمفاجأة حبيبته ” إليسا دي ليو ” بعرض الزواج عليها داخل جلسة البرلمان التي كان يعقدها مجلس النواب في العاصمة الإيطالية روما .
حيث قال ” فلافيو دي مورو ” أثناء إلقائه لكلمته في المجلس : ” لا يشبه هذا أي يوم آخر بالنسبة لي .. إنه يوم مختلف إنه يوم بطابع خاص ” .
ثم يقوم بإخراج خاتم الزواج من أسفل مقعده ويرفعه ناحية الجهة التي تقف فيها حبيبته إليسا دي ليو ويقول : ” أنا أخاطب غرفة المشاهدة لأقول : إليسا هل تقبلين بالزواج بي ؟ ” .
لترد عليه إليسا التي كانت تجلس في رواق المشاهدة في الأعلى بالموافقة وقالت : ” حين يكون هناك حب فإن الحب يوحد المحبين ” .
ووسط التصفيق والتهنئة من جانب النواب في المجلس .. اعترض رئيس المجلس ” روبرتو فيكو ” إذ قال له : ” أيها النائب .. أنا أفهمك .. ولكنه من غير الملائم أن تقاطع عمل المجلس من أجل هذا الغرض ” .
وأشار النائب إلى السبب الذي دفعه لاختيار قبة البرلمان تحديدا كمكان لعرض الزواج على حبيبته به بأن هذا المكان له مغزى مهم قائلا : ” لأنها قريبة مني بشكل شخصي .. وعلى الصعيد السياسي أيضا وكانت إلى جواري على مدى حياتي المهنية السياسية ” .
كانت هذه تفاصيل خبر نائب يعرض الزواج من حبيبته ويفاجئها بخاتم الزواج داخل جلسة البرلمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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