سيلينا جوميز تخضع لجلسة تصوير رياضية.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

تعد النجمة والمطربة الأمريكيىة الشهيرة سيلينا جوميز من أبرز الوجوه الإعلانية لعلامة الملابس الرياضية الألمانية “بوما” منذ فترة طويلة، وبمناسبة موسم الإجازات، عادت نجمة البوب لتكشف النقاب عن تعاونها الثالث مع العلامة التجارية الشهيرة، والتي تشمل تشكيلة من الملابس والإكسسوارات، بالإضافة إلى نمطين جديدين من الأحذية الرياضية.

وتشمل المجموعة المستوحاة من رياضة الركبي قميصًا للركبي، فستانًا للهوكي، وسترة باقر قصيرة بالإضافة إلى سترة منسوجة، كما تتضمن التشكيلة قبعة صوفية جميلة من شأنها أن تبقيك دافئة خلال الأشهر الباردة.

كما استغلت سيلينا جوميز الصورة الظلية للحذاء الكلاسيكي الشهير “Cali Suede” من بوما، وحولته إلى حذاء للجري أطلقت عليه اسم “SG Quilted Runner”.

وخلال المجموعة، قامت النجمة بتضمين لمسات شخصية مثل رقم “92” الذي يشير إلى سنة ميلادها، إلى جانب رقم 48 الذي يشير إلى سنة تأسيس العلامة الألمانية على يد رودولف داسلر، بالإضافة إلى رمز الفاصلة المنقوطة الذي يشير إلى الوشم المرسوم على معصمها.

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كما استعرضت النجمة العالمية البالغة من العمر، 26 عاما، قطع المجموعة في صور الحملة الإعلانية التي اتخذت طابعًا كلاسيكيًا، حيث تم تصويرها في وضعيات مختلفة بين أكوام الكتب في مكتبة المدرسة.

بينما لوحة الألوان الخاصة بالمجموعة، فتضمنت ظلالًا صامتة وبسيطة إلى حد ما، ولكن أنيقة بما يكفي لترقية مظهرك الرياضي إلى المستوى التالي، وشملت الأبيض وبني التان والأزرق النيلي والوردي الناعم، لونت مختلف القطع والإكسسوارات.

والجدير بالذكر أن مجموعة “Selena Gomez x PUMA” ستطلق لخريف وشتاء 2019 على مستوى العالم في 1 ديسمبر، وستكون متاحة للشراء في متجر بوما الإلكتروني وفي متاجرها في جميع أنحاء العالم وكذلك في بعض متاجر التجزئة المختارة، أما بالنسبة للأسعار فتتراوح بين 30 دولارًا و120 دولارًا أمريكيًا.

وتعد سنة 2019 سنة ناجحة لشراكة سيلينا مع بوما، ففي أغسطس، لعبت دور البطولة في حملة بوما لمجموعة “Cali Remix Drop”، وفي شهر أكتوبر، أصبحت رسميًا وجه خط “Cali Sport” للعلامة الألمانية.