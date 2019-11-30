رسالة نيللي كريم لجمهورها بعد خضوعها لجراحة لإزالة ورم من الوجه.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وجهت الفنانة المصرية نيللي كريم، رسالة خاصة لجمهورها بعد خضوعها لجراحة خطيرة خلال الأيام الأخيرة بأحد المستشفيات بأمريكا.

نيللي كريم، صورة لها عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، وعلقت عليها قائلة: “أحب اطمئن كل أصدقائي و جمهوري أنا الحمد الله بقيت كويسة...... عاوزة أشكر ربنا أولا و أشكركم من كل قلبي علي سؤالكم و أمنيتكم للشفاء...... ربنا ما يحرمني منكم”.

كما نشرت صور لها عبر خاصية الأستوري من زيارتها لأهم المعالم الأسرية في أمريكا، برفقة أحد أصدقائها.

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وكانت نيللي كريم، قد خضعت لجراحة دقيقة خلال الأيام الماضية، وكشفت عن ذلك بنشرها صور لها برفقة الفريق الطبي الذي قام بالجراحة لها ووجهت لهم رسالة شكر على إنقاذ حياتها.

وعلى الرغم من أن نيللي لم تحدد أي تفاصيل عن الجراحة إلا أنها كشفت في تصريحات صحفية لموقف” سبوتينك الروسي”، أنها خضعت لجراحة استئصال ورم حميد من الوجه بجوار عصب الوجه الأساسي.

وكانت نيللي، قد أكدت بتعليقها تعليقات متابعيها على صورة قامت نشرها ظهرت فيها برفقة طبيبها المعالج والذي يدعى ديريك لين، وهو أشهر أطباء الجراحة المتخصصين في سرطان الرأس والرقبة وأورام قاعدة الجمجمة والغدة الدرقية، بالإضافة لكونه أستاذا مشاركا لجراحة الأنف والأذن والحنجرة.