رشا مهدي تحرج مذيعة على الهواء.. فيديو

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
أحرجت الفنانة المصرية رشا مهدي، المذيعة جومانا ماهر، مذيعة dmc، خلال حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 41 والتي تحمل اسم الناقد السينمائي يوسف شريف رزق الله.
رشا مهدي، ردت على سؤال المذيعة خلال لقائها مع فضائية dmc على السجادة الحمراء، حول دورها في مسلسل “عروس بيروت”، والذي حقق نجاحًا كبيرًا لترد عليها رشا مهدي بقولها، إنها لم تشارك في المسلسل واعتذرت عنه في اللحظات النهائية.
وأضافت، أنها تشارك خلال الوقت الحالي في مسلسل “اطمني”، وهو اسم مؤقت للعمل، ويشاركها البطولة فيه مجموعة من النجوم المحببين لديها وهم أنوشكا، ويسرا اللوزي، وأحمد حاتم، مؤكدة أن الدور مختلف عليها تمامًا.
وعن مهرجان القاهرة السينمائي قالت، إن له مكانة كبيرة عندنا كلنا، وله تاريخه وثقله، كما أن اختيار الأفلام مميز، و التنظيم أكثر من رائع، وبه تجمع ثقافي فني.
وتألقت رشا مهدي، بفستان بني زيتي بذيل طويل، وحازت إطلالتها على إعجاب متابعيها الذين وصفوها بالسندريلا.
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