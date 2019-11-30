علاء مرسي: هذا الفنان مثلي الأعلى.. ونصيحة فريد شوقي غيرت حياتي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قال الفنان المصري علاء مرسي، إن الفن هو حلم عاش عليه منذ طفولته، وكان يحرص على متابعة الأفلام في السينما كل أسبوع منذ صغره.

علاء مرسي، أضاف خلال لقائه في برنامج “الجمعة في مصر”، والمذاع عبر فضائية mbc مصر: “أنا بدأت وحيد من بلدي دسوق من محافظة كفر الشيخ، وكان مثلي الأعلى هو الفنان الكبير عادل إمام، لأنه كان الأقرب لجيلي، وكذلك ممثل اسمه عدلي كاسب، الذي سبب لي انبهار بأدائه، وبحب فريد شوقي بقوته، ولكن الأقرب لي كان عادل إمام”.

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وتابع، أنه عند وصوله للقاهرة طرق أبوابًا كثيرة في شارع المسارح وكان يتم طرده من على باب مسرح الريحاني، وكان وقتها يريد مقابلة النجوم المشاركين في إحدى المسرحيات، ومنهم الفنان فريد شوقي، وكان ينام في إحدى القهاوي بالقرب من المسرح.

واستطرد، أنه قابل ذات مرة الفنان فريد شوقي، خلال دخوله للمسرح وسأله أنت عايز ايه، فقال له عايز أمثل، وطلب منه وقتها : “قدم في معهد التمثيل لأن وقفتك دي أنا كنت واقف زيها والراجل اللي بيطردك سبق وطردني قبلك”.

ووجه علاء مرسي، رسالة إلى كل الشباب نصحهم فيها بالتوجة والدراسة في معهد فنون مسرحية، حتى وإن لم تنطبق عليهم شروط المعهد.