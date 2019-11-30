أحمد فهمي ببدلة حمراء ولوك غريب في بختام القاهرة السينمائي.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

لفت الفنان المصري أحمد فهمي أنظار حضور حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته 41، واستحوذ على اهتمام الكاميرات.

فهمي اختار له طلة ملفتة، حيث ارتدى جاكيت أحمر من القطيفة، ووضع نظارة، وانتبه الجمهور للحيته الكثيفة.

حفل الختام شهد حضور عدد كبير من نجوم الفن، منهم شيرين رضا، وإيمان العاصي، والمخرج ابو بكر شوقي، وأحمد داش، وبسمة وحنان مطاوع وزوجها، وعبير صبري وزوجها، ونهى عادل، ومريم حسن، وفراس سعيد، وإنجي وجدان، وغادة إبراهيم، وإنجي المقدم.

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الفنان المصري نشر منذ أيام صورة له وهو طفل ويمسك سيجارة، وسببت الصورة عاصفة من التعليقات عبر حسابه على موقع «أنستجرام».

أحمد فهمي تزوج في سبتمبر الماضي من الفنانة هنا الزاهد، في حف ضخم حضره عدد كبير من نجوم الفن في مصر.

الفنان المصري نافس في الموسم الرمضاني الفائت من خلال مسلسل «الواد سيد الشحات»، مع هنا الزاهد.

مسلسل «الواد سيد الشحات»، تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، ويخرجه أحمد الجندي، ومن إنتاج شركة سينرجي، ويشارك في بطولته محمد عبدالرحمن “توتا” ومحمد محمود، إضافة إلى ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف خلال الحلقات، منهم الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، وأكرم حسني، وويزو، وبيومي فؤاد، وأوس أوس، ومحمد ثروت، وغيرهم.