عبير صبري تشعل الأجواء بقبلة لزوجها في ختام القاهرة السينمائي.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

يبدو أن تقبيل النجوم لأزواجهم على السجادة الحمراء أصبحت عادة، وهذا ما حدث مؤخرا مع الفنانة المصرية عبير صبري وزوجها.

عبير صبري حرصت على حضور حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 41، برفقة زوجها المحامي أيمن البياع، والتقطت الكاميرات الصور لعبير وهي تقبل زوجها على السجادة الحمراء.

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الفنانة المصرية اختارت لها فستان موف، بينما رفعت شعرها لأعلى، وقد خسرت الكثير من وزنها الزائد، حيث صرحت مؤخرا أنها خضعت لحمية غذائية قاسية.

وكان من بين النجوم الذين لفتوا الأنظار بقبلاتهم لأزواجهم على السجادة الحمراء الفنان أحمد الفيشاوي الذي قبل زوجته ندى الكامل وأيضا الفنانة نجلاء بدر.

يذكر أن الدورة 41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدأت فعاليتها في 20 نوفمبر الجاري بعرض فيلم “الأيرلندي” للمخرج الشهير مارتن سكورسيزي، وعرض خلالها أكثر من 150 فيلما من 63 دولة، من بينها 35 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، و84 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يضاف إليها تنظيم منصة المهرجان “أيام القاهرة لصناعة السينما” عدد كبير من الندوات والمحاضرات والورش التدريبية.