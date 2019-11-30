تطورات الحالة الصحية لمحمد فؤاد بعد نقله للمستشفى.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرض الفنان المصري محمد فؤاد، لوعكة صحية شديدة دخل على أثرها لإحدى المستشفيات الخاصة وخضع لعدد من الفحوصات الطبية.

الإعلامي المصري رامي رضوان، طمأن جمهور الفنان محمد فؤاد، على حالته الصحية، بعد الوعكة المفاجئة التي تعرض لها قائلًا، خلال حلقة برنامجه “مساء دي إم سي”، المذاع على فضائية “دي إم سي”، إنه تواصل مع الفنان محمد فؤاد ليطمئن على حالته، وأكد له الفنان أنه بخير وصحته جيدة.

وأضاف، أن أقارب الفنان، أكدوا أنه بخير الآن، وكان يعاني من ارتفاع ضغط الدم، وسوف يغادر المستشفى اليوم السبت ويذهب إلى منزله.

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من ناحية أخرى، كشف المنتج والفنان تامر عبدالمنعم، عن عرض مسلسل “الضاهر”، بعد منع عرضه لسنوات بسبب المشاكل التي مر بها المسلسل مع الرقابة ومع أبطاله، والمقرر عرض أولى حلقاته السبت 30 نوفمبر.

المسلسل بطولة كل من المطرب محمد فؤاد والفنانة الكبيرة رغدة وتامر عبدالمنعم ومادلين طبر وإنجي شرف وفريال يوسف وأحمد منير وأميرة هاني وسميرة محسن وعلاء زينهم وعمر حسن يوسف وعلاء مرسى ومظهر أبوالنجا وصبرى عبدالمنعم ودارين حداد وآخرون، من تأليف تامر عبدالمنعم، وإنتاج تامر مرسي وتامر عبدالمنعم، وإخراج ياسر زايد.