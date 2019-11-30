شيرين عبدالوهاب تشعل ليل السعودية بحفل غنائي كبير في موسم الرياض.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
أحيت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، حفل غنائي كبير على مسرح أبو بكر سالم، ضمن فعاليات موسم الرياض، والذي تنظمه الهيئة العامة للترفية بالسعودية، وسط حضور عدد كبير من الجمهور الذي يجمع بين الجنسين.
شيرين تألقت خلال الحفل بفستان أسود طويل، وزينت إطلالتها بماكياج متناسب مع ملامح وجهها، وقدمت خلال الحفل باقة مميزة من أهم أغانيها خاصة أغاني ألبومها الأخير “نساي”، كما قدمت عددًا من أشهر أغانيها القديمة وأعادت غناء أغنية “عيون القلب”، للفنانة الكبيرة نجاة.
وعلى الرغم من أن حفل شيرين عبدالوهاب بدأ متأخرًا وبعد انتهاء حفلتي الفنان التونسي صابر الرباعي، والفنانة السورية أصالة، إلا أن حفل شيرين عبدالوهاب، كان مكتمل العدد ولم يتأثر تفاعل الجمهور الكبير معها طوال الحفل.
شيرين عبدالوهاب، قلدت الفنانة الإماراتية أحلام، خلال الحفل واستخدمت كلمتها الشهيرة “مقهورين”، ووجهت لها تحية خاصة من على المسرح.
وكانت شيرين عبدالوهاب، قد أحيت حفلًا غنائيًا على مسرح أبو بكر سالم، يوم الخميس الموافق 14 نوفمبر، وذلك بعد غياب طويل عن الحفلات الغنائية.
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