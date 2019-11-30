- 1/3
- 2/3
- 3/3
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
أحيت الفنانة السورية أصالة، حفل غنائي كبير على مسرح أبو بكر سالم، ضمن فعاليات موسم الرياض، والذي تنظمه الهيئة العامة للترفية بالسعودية، وسط حضور عدد كبير من الجمهور الذي يجمع بين الجنسين.
أصالة، بدأت حفلها الغنائي بأغنية “كان يهمني”، وسط تفاعل كبير من الجمهور معها وتبعتها بأغنية “كبير الشوق”، وقدمت باقة مميزة من اهم أغانيها التي تجمع بين القديم والحديث، وألهبت حماس الجمهور بأغنية “بنت قبايل”.
وتألقت أصالة، خلال الحفل بفستان من اللون البيج مشغول وواسع، من تصميم المصمم العالمي نيكولا جبران.
وحرصت خلال الحفل على دعوة الفنان التونسي صابر الرباعي، للصعود على الكسرح ومشاركتها أغنية “على اللي جرى”، والتي قدمتها برفقة قبل سنوات، وهو الأمر الذي استجاب له صابر، والذي ظهر بنظارة طبية خلال الحفل للمرة الأولى.
الفنانة السورية لم تفوت الحفل دون الرد على تصريح الفنانة الإماراتية أحلام، ضدها والتي قالت فيه إن قضية أصالة بالنسبة لها موضوع وانتهى وليس هناك صلح والموضوع “ساتوه”، قائلة: “I know this ساتوه”، وهو الأمر الذي وصفه البعض بأنه قصف جبهات.
وشارك في الحفل الفنان التونسي صابر الرباعي، الذي بدأ الحفل، وتبعته أصالة، وتم ختام الفحل بالفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب.
كانت هذه تفاصيل خبر أصالة تتألق وسط حشد هائل من جمهورها بموسم الرياض.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.