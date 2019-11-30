عاصي الحلاني يقضي عيد ميلاده في المستشفى ويخضع لعملية جراحية.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الإعلامية اللبناني جمال فياض عن تواجد الفنان اللبناني عاصي الحلاني في المستشفى، حيث خضع لعملية جراحية لنزع الأسياخ المعدنية من يديه وكتفه، وذلك تزامنا مع عيد ميلاده.

فياض نشر صورة لعاصي على سرير المرض بالمستشفى، وعلق قائلا: “إتصلت لتهنئته بعيد ميلاده، فقال أنه في المستشفى،قلت أنت تمزح، فأرسل لي هذه الصورة!..معقول؟”.

وأضاف: “الذي يُطمئن أنها هذه المرة عملية جراحية لنزع ما زرعه الطبيب في الساعد والكتف، من أسياخ معدنية إثر الحادث الأخير! الحمدلله عالسلامه كمان مرة للفارس النبيل عاصي الحلاني.. وكل عام وأنت بألف خير”.

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ومن جانبه أكد عاصي الحلاني على كلام فياض، بقوله: “صحيح الخبر حظي أن أكون يوم مولدي في المسشفى لإجراء عملية جراحية لنزع الأسياخ المعدنية من يدي وكتفي”.

وتابع: “أشكر كل المحبين الطيبين على جميع رسائل المعايدة ولكم في قلبي كل الحب والإحترام.. أتمنى أن أكون دائماً على قدر محبتكم راجياً من الله أن يديم السعادة عليكم وعلى أهلكم وفي بيوتكم”.

وكان الفنان عاصي الحلاني، قد تعرض لحادث خطير وذلك بعد تعثر جواده وسقوطه أرضًا وسقوط جواده فوقه الأمر الذي تسبب في إصابته بكسر في بعض فقرات الرقبة، وكسر في إصبعين، وبعض الرضوض في جسده، كما أصيب بفقدان مؤقت للذاكرة بسبب الحادث.