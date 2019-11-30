أحمد فهمي مدخن منذ الطفولة.. صورة نادرة

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شارك الفنان المصري أحمد فهمي جمهوره في صورة قديمة من ألبوم طفولته.

أحمد فهمي ظهر في الصورة وهو في عمر صغير، وكان يضع سيجارة في فمه، وكتب معلقًا عبر حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام»: «بدأت بدري أوي».

Advertisements

الصورة حازت على إعجاب عدد كبير من جمهور الفنان المصري، وأيضا علق عدد من الفنانين ومنهم بدرية طلبة، كما ان هنا زوجة فهمي علقت بمجموعة من القلوب.

وكان الفنان محمد هنيدي نشر صورة له وهو طفل، وكانت معه علبة سجائر أيضا قائلا: “لو كانوا كتبوا وقتها ع السجاير اللي في ايدي انها ” تدمر الصحة وتسبب قصر القامة” كان زمان ماحدش قربلها دلوقتي».

يذكر أن أحمد فهمي وهنا الزاهد قد احتفلا بزفافهما في شهر سبتمبر الماضي بأحد فنادق القاهرة الكبرى، وحضر الحفل عدد ضخم من الفنانين، ومن الحضور أحمد عز، كريم عبد العزيز وإسعاد يونس ومحمد هنيدي وسمير غانم ودنيا سمير غانم وزوجها رامي رضوان.

وقد تعرضت هنا لأزمة صحية شديدة خلال قضائها شهر العسل في سنغافورة، نقلت على إثرها إلى المستشفى، حيث أصيبت بميكروب في معدتها بعد تناولها إحدى الأكلات في مطاعم سنغافورة، وهو ما استدعى نقلها الى المستشفى ووضعها الأطباء تحت الملاحظة.