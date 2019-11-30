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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
شاركت الفنانة اللبنانية رزان مغربي، في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 41.
رزان مغربي، كشفت في تصريحاتها لفضائية dmc، عن سر إطلالتها بفستان أبيض، قائلة، إنه من تصميم المصمم أحمد عبدالله، والغرض منه توجيه رسالة خاصة لنجمات الفوازير، وهن نيللي، و شريهان، و لبلبة، و نعيمة عاكف، وسامية جمال، و صباح، و فيروز، وهن النجمات اللاتي علمتنا معنى الوقوف على خشبة المسرح”.
وأضافت: “اللون الأبيض لتوجيه رسالة خاصة للشعب اللبناني من مصر وهي: يا رب الحراك والثورة اللي بتعيشها تكون حلوة عليك وعلى شعبك”، مضيفة الأبيض هو إطلالة الأميرات كذلك.
كما وجهت رسالة خاصة للمنتج محمد حفظي، على النجاح الذي حققه المهرجان، مؤكدة انه يشبه أهل مصر.
وكشفت رزان مغربي، عن مشاركتها في عدد من الأعمال الفنية الجديدة وذلك بعد مطلع العام الجديد، وذلك بعد غيابها خلال العام الماضي مؤكدة أنها مرت بظروف صعبة منعتها من التواجد في أعمال جديدة.
وكانت رزان مغربي، قد شاركت في تقديم برنامج رياضي مع الإعلامي الرياضي ميهوب.
كانت هذه تفاصيل خبر رزان مغربي تتألق بالأبيض في ختام القاهرة السينمائي وتوجه رسالة للبنانيين.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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