«الشيف» دونالد ترامب يقدم الديك الرومي للجنود.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ظهر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في مقطع فيديو خلال زيارته لأفغانستان للاحتفال بعيد الشكر مع الجنود الأمريكيين في قاعدة “باغرام” الجوية قرب كابل، وهو يوزع الطعام للجنود.

ترامب ظهر وهو يقف خلف منصة تقديم الطعام مع بعض القادة العسكريين لتقديم الوجبات للجنود الأمريكيين.

الرئيس الأمريكي خلال الزيارة، قدم الديك الرومي للجنود في مقصف القاعدة، والتقط الصور معهم وألقى خطابا في مرآب القاعدة والتقى الرئيس الأفغاني أشرف غني.

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كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد حضر برفقة زوجته ميلانيا ، مراسم العفو عن الديك الرومي “الزبدة” بالبيت الأبيض احتفالا بعيد الشكر.

دونالد ترامب كان قد منح الديك الرومي المدعو “باتير” أو (زبدة) عفوا رئاسيا بمناسبة الاحتفال بعيد الشكر الوطني في البلاد، وقال خلال مراسم العفو التي أقيمت في حديقة الورود بالبيت الأبيض، أمام الحضور مخاطبا الديك المحظوظ: “باتير، أمنحك عفوا تاما وكاملا”.

وبلغ وزن الديك “الزبدة” قرابة 21 كيلوجراما.

يشار إلى ان الرئيس الأامريكي كان قد منح الكلب “كونان” الذي شارك في مطاردة أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم “داعش” وساما خلال استقباله “كونان” في البيت الأبيض.