الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي يتفاخر بإلقاء جثث زعماء عصابات المخدرات في الوديان والخلجان

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرض الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، لانتقادات بسبب فشل الحملة التي شنتها البلاد للقضاء على تجارة المخدرات، إلا أنه أظهر تفاخره بأن جثث زعماء عصابات المخدرات المشتبه بهم قد أُلقيت في الوديان والخلجان.

ووفقا لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) قال دوتيرتي في خطاب له: إن الجثث ألقيت في خليج مانيلا، الميناء الذي يخدم العاصمة الفلبينية، ولاجونا دي باي، أكبر بحيرة في البلاد، بعضها أُلقيت في وديان بمقاطعة ماونتن في شمال الفلبين.

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دوتيرتي أضاف، كتاب أعمدة الصحف البلهاء هؤلاء يقولون إننا لم نقتل زعماء عصابات المخدرات، أنتم فقط لا تعرفون، لا تعرفون عدد الجثث التي ألقيت بها في خليج مانيلا.

وتابع: أيها الشياطين، هل تريدون منا أن نلقي بكم أيضا؟ لماذا؟ هل أعلنا أن زعيم عصابة المخدرات قد تم إلقاؤه في لاجونا دي باي، أو الشخص الآخر الذي ألقيته في وادٍ في مقاطعة ماونتن؟ هل يجب أن أعلن ذلك؟ “أنتم جميعكم مجانين.

تعليقات الرئيس البالغ من العمر 74 عامًا، جاءت بعد أيام من إقالته نائبته ليني روبريدو من قيادة الحملة ضد المخدرات بعد أن أمضت فقط 18 يومًا في هذا المنصب.. والتي كانت قد أعربت عن تصميمها على وقف عمليات القتل مفضلة الاعتقالات وإعادة التأهيل.