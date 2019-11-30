كيفانش تاتليتوغ يرد على تصريحان جان يامان المسيئة له

متابعة بتجـــــــــــرد: ردّ النجم التركي كيفانش تاتليتوغ على تصريحات مواطنه جان يامان المسيئة بحقّه في الآونة الأخيرة.

وفي التفاصيل رفض “تاتليتوغ” التعليق على كلام “يامان” الذي ألمح إلى تراجع نجومية كيفانش، قائلا للصحفيين: “هل لديكم موضوع يتعلّق بي؟، لا اعلّق على احداث لا تتعلق بي، اذا كان لديكم سؤال آخر لأساعدكم”.

تجدر الإشارة إلى أن جان يامان كان قد أثار ضجّة عارمة في الساعات الماضية بعد أن ردّ على سؤال طرحته عليه مندوبة إحدى وسائل الإعلام في إسبانيا، عن سبب الإهتمام الكبير فيه، على عكس كيفانش الذي لم يتسبّب بضجة مماثلة، فقال أنّ الأمر يعود إلى عدم تمتّع تاتليتوغ بشعبية كبيرة هناك.

وأضاف “يامان” أنّ مسلسلاته تحظى بشعبية كبيرة في إسبانيا بينما أعمال كيفانش غير مطلوبة لذلك هو غير معروف لدى الجمهور الإسباني.