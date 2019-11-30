القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رفض حبيب نور محمدوف، بطل العالم في الوزن الخفيف باتحاد الفنون القتالية المختلطة "UFC"، تحديد موعد لاعتزاله.
ورداً على سؤال في حديث لـ"العين الرياضية" حول موعد الاعتزال قال حبيب: "هذا سؤال صعب، عليك أن توجه السؤال لهذين الشخصين، والدي ومدربي".
وأضاف النجم الروسي: "وظيفتي هي التدرب والعمل الجاد، والحفاظ على اللياقة والتفوق على المنافسين".
وأتم حبيب صاحب الـ31 عاما: "هذه هي مهمتي، لكن متى سأعتزل؟ عليك أن تسأل والدي أو مدربي فقط".
تصريحات نور محمدوف جاءت على هامش حضوره منافسات النسخة التاسعة من بطولة "محاربي الإمارات"، الجمعة.
النسخة التاسعة من البطولة شهدت مشاركة 30 مقاتلا ومقاتلة من 21 دولة في 15 نزالا، وذلك بصالة مبادلة أرينا في العاصمة الإماراتية أبوظبي.
كانت هذه تفاصيل خبر حبيب نور محمدوف يرفض تحديد موعد اعتزاله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.