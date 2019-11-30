حبيب نور محمدوف يرفض تحديد موعد اعتزاله

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رفض حبيب نور محمدوف، بطل العالم في الوزن الخفيف باتحاد الفنون القتالية المختلطة "UFC"، تحديد موعد لاعتزاله.

ورداً على سؤال في حديث لـ"العين الرياضية" حول موعد الاعتزال قال حبيب: "هذا سؤال صعب، عليك أن توجه السؤال لهذين الشخصين، والدي ومدربي".

وأضاف النجم الروسي: "وظيفتي هي التدرب والعمل الجاد، والحفاظ على اللياقة والتفوق على المنافسين".

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وأتم حبيب صاحب الـ31 عاما: "هذه هي مهمتي، لكن متى سأعتزل؟ عليك أن تسأل والدي أو مدربي فقط".

تصريحات نور محمدوف جاءت على هامش حضوره منافسات النسخة التاسعة من بطولة "محاربي الإمارات"، الجمعة.

النسخة التاسعة من البطولة شهدت مشاركة 30 مقاتلا ومقاتلة من 21 دولة في 15 نزالا، وذلك بصالة مبادلة أرينا في العاصمة الإماراتية أبوظبي.