"ملك الأوبرا" عن اتهامه بالتحرش: أعيش "كابوسا"

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وكالة الأنباء الفرنسية AFPالسبت 2019/11/30 03:10 م بتوقيت أبوظبي
بلاسيدو دومينجو
كشف المطرب الإسباني بلاسيدو دومينجو، الملقب بـ"ملك الأوبرا"، أنه يعيش "كابوسا"، بسبب اتهامات بالتحرش الجنسي لاحقته مؤخرا.
وتتهم 20 امرأة دومينجو (78 عاما) بالتحرش بهن في حوادث يعود بعضها إلى الثمانينيات، وقد نفى المغني هذه الاتهامات.
وإثر ادعاءات بالتحرش الجنسي استقال من منصبه كمدير عام لأوبرا لوس أنجلوس، ما وضع نهاية فعلية لحياته المهنية في الولايات المتحدة.
وقال دومينجو، لموقع "إل كونفيدنسيال" الإسباني، "شعرت بأنه حكم علي وتمت إدانتي لكنني لم أتهم بأي جريمة أواصل العمل والدراسة والتمرين والأداء، هذه الأمور تمدّني بالسكون الذي أحتاج إليه لمواجهة هذا الكابوس".
وتابع: "كنت أعتقد أن كل تصرفاتي وعلاقاتي كانت دائما موضع ترحيب وتوافق، يدرك الأشخاص الذين يعرفونني أو الذين عملوا معي أنني لست شخصا من شأنه أن يضر أي شخص أو يسيء إليه أو يحرجه".
وأضاف: "ومع ذلك أعرف أن القواعد والمعايير المعتمدة اليوم مختلفة تماما عما كانت عليه في الماضي".
يذكر أن دور أوبرا أمريكية عريقة ألغت حفلات عدة كان سيشارك فيها دومينجو، إلا أنه أحيا حفلات في النمسا والمجر وروسيا منذ انتشار تلك الادعاءات.
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