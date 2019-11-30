بعد إجرائها عملية جراحية.. نيللي كريم تطمئن جمهورها بصورة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أثارت الفنانة المصرية نيللي كريم قلق محبيها بعدما أعلنت إجراءها عملية جراحية منذ أيام ومرورها بأزمة صحية خطيرة.

وتهافت عدد كبير من المتابعين لحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي للدعاء لها بالشفاء والعودة سريعا للساحة الفنية.

وبعد الامتثال للشفاء حرصت نيللي على توجيه الشكر لجمهورها وطمأنتهم، ونشرت صورة لها على موقع "أنستقرام" بعد إجراء الجراحة التي لم تكشف تفاصيلها.

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كان آخر ظهور للفنانة نيللي كريم عبر شاشة السينما في فيلم "الفيل الأزرق 2" الذي طُرح هذا العام محققا أعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية.

وتعود للدراما التلفزيونية بمسلسل يحمل اسم "النصابين" تأليف عمرو الدالي ومن إخراج أحمد مدحت.