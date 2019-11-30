حلا رجب: أثق بزوجي وأستمع إلى رأيه.. وهذه قصتي مع الأسر في "صقار"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

أعربت الفنانة السورية حلا رجب عن سعادتها بكل ما يقدمه زوجها الفنان يزن خليل، وقالت في حديث مع موقع فوشيا على هامش العرض الخاص لفيلم "يحدث في غيابك" إخراج سيف الدين سبيعي وإنتاج المؤسسة العامة للسينما وتأليف سامر إسماعيل أنها قادمة للعرض الخاص متفائلة بالنتيجة التي سيخرج بها العمل من ردّ فعل الجمهور. متمنية أن تشهد أمنياتها بعد نهاية العرض، خاصة وأن زوجها يزن خليل أحد بطلَي الفيلم مشيدة بإمكانياته، وإبداعه.

وحول ما صرّح به زوجها الفنان يزن خليل لفوشيا بأن أكثر ما يخيفه ويقلقه هو حضور زوجته، قالت حلا رجب بأن كلامه حقيقي وهي تعيش ذات الحالة والشعور عندما يشاهد يزن عملاً لها، مضيفة بأن كلامه يحمّلها مسؤولية كبيرة، ويجعل الأمانة أكثر ثقلاً وهما متفقان على الصدق وعدم المجاملة، إضافة إلى أن الحبّ يدفع كلًا منهما إلى انتقاد الآخر بقوة، وترصد أخطائه، والإكثار من النصيحة وهما متفاهمان على هذه الحالة ويحبانها؛ لأن كلًا منهما يثق برأي الآخر.

وقالت: أكثر لحظات سعادتي في أي عمل أشارك به عندما يكون يزن راضيًا وموافقًا ومثنيًا على الأداء، فهذا يشكل حافزًا كبيرًا بالنسبة لي انطلاقًا من ثقتي أنه لا يمكن أن يكذب عليّ.

وأضافت حلا رجب أن حياتهما في المنزل لابد وتتخللها بعض الأمور المتعلقة بالفن والعمل، لكن لديهما الكثير ليهتما به خارج إطار الدراما والتمثيل.

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كما تحدثت عن الأعمال الشامية التي شاركت بها واختلافها عن بقية الأعمال، والمميزات التي تمتعت بها من نقلها لأحداث تاريخية والتوصيف الحقيقي للحقبة الزمنية التي تحدثت عنها هذه الأعمال التي لاقت صدى مختلفًا عند الناس وهي "ياسمين عتيق" و "بواب الريح".

وحول تحضيراتها للموسم الدرامي المقبل كشفت عن مشاركتها في مسلسل "صقار" إنتاج غولدن لاين، مبينة أنها تؤدي في العمل شخصية "نورا" الفتاة التي يأخذها صقّار من قبيلة أخرى عند هجومه عليها وتصبح أسيرة لديه قبل أن يبدأ بالتعلق بها، وينبض قلبه بحبها فيتزوجها، لكن ما يُحدث فارقًا هو بدء ميلها إليه وحبها له.

كذلك تحدثت عن تحضيرات جديدة مازالت قيد القراءة للموسم الدرامي المقبل.