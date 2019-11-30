بوسي كات دولز معاً من جديد في جولة فنية بريطانية









اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: أعلنت فرقة بوسي كات دولز النسائية الأميركية، عن لم شمل الفرقة مجدداً للقيام بـجولة غنائية تبدأ في دبلن العام المقبل، وذلك بعد عشر سنوات على انفراط عقدها.

وستجتمع الفرقة التي تشكلت في الأصل كفريق رقص هزلي وتشتهر بأغنيات مثل (Don't Cha) و (When I Grow Up) "عندما أكبر"، من جديد على المسرح ابتداء من أبريل في دبلن قبل أن تقدم عروضا في أنحاء بريطانيا، وفق ما ذكرت رويترز.

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وقالت المغنية نيكول شيرزينجر لبرنامج هارت بريكسفت الإذاعي البريطاني في مقابلة مشتركة مع زميلاتها في الفرقة آشلي روبرتس وجيسيكا سوتا وكارميت باشار وكيمبرلي وايت: "تراصت النجوم وتجمعت بنات الدولز مجددا".

وقالت روبرتس: "هناك عمل لم ينته. مرت عشر سنوات... جميعنا مستعدات الآن".

وردا على سؤال عما إذا كانت تساورهم مشاعر مختلفة عن بداياتهن أوضحت روبرتس: "لقد مر وقت طويل ونضجنا، لقد كبرنا واكتسبنا مهارات وخبرات حياتية".