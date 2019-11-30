اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: أعلنت فرقة بوسي كات دولز النسائية الأميركية، عن لم شمل الفرقة مجدداً للقيام بـجولة غنائية تبدأ في دبلن العام المقبل، وذلك بعد عشر سنوات على انفراط عقدها.
وستجتمع الفرقة التي تشكلت في الأصل كفريق رقص هزلي وتشتهر بأغنيات مثل (Don't Cha) و (When I Grow Up) "عندما أكبر"، من جديد على المسرح ابتداء من أبريل في دبلن قبل أن تقدم عروضا في أنحاء بريطانيا، وفق ما ذكرت رويترز.
وقالت المغنية نيكول شيرزينجر لبرنامج هارت بريكسفت الإذاعي البريطاني في مقابلة مشتركة مع زميلاتها في الفرقة آشلي روبرتس وجيسيكا سوتا وكارميت باشار وكيمبرلي وايت: "تراصت النجوم وتجمعت بنات الدولز مجددا".
وقالت روبرتس: "هناك عمل لم ينته. مرت عشر سنوات... جميعنا مستعدات الآن".
وردا على سؤال عما إذا كانت تساورهم مشاعر مختلفة عن بداياتهن أوضحت روبرتس: "لقد مر وقت طويل ونضجنا، لقد كبرنا واكتسبنا مهارات وخبرات حياتية".
كانت هذه تفاصيل خبر بوسي كات دولز معاً من جديد في جولة فنية بريطانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.