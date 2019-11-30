"أنا لم أعد هنا" يفوز بجائزتي أفضل فيلم وممثل في مهرجان القاهرة السينمائي









اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: فاز فيلم (أنا لم أعد هنا) للمخرج المكسيكي فرناندو فرياس بجائزة أفضل فيلم "الهرم الذهبي" كما فاز بطله الممثل خوان مانويل جارسيا تريفينا، بجائزة أحسن ممثل، ضمن منافسات المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة السينمائي، وأعلن ذلك في حفل ختام الدورة 41 المقام حاليا في دار الأوبرا المصرية.

الفيلم إنتاج المكسيك، والولايات المتحدة، وشهد المهرجان عرضه الأول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتدور أحداثه حول مراهق مهاجر يكافح ضد شعوره بالفقد مع وفاة أخيه ومشاعر العزلة وسط محيطه الجديد، ويعاني أزمة الوجود والغياب، وتلعب الموسيقى بالنسبة له دورا هاما في محاولة الاجتياز والتحقق رغم قتامة العالم.

بينما فازت الفلبينية جودي آن سانتوس بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم (مينداناو).

وفاز بجائزة أفضل سيناريو فيلم (بين الجنة والأرض) للفلسطينية نجوى نجار فيما فاز (مينداناو) للمخرج بريانتي ميندوزا بجائزة أفضل إسهام فني.

وذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصة ”الهرم الفضي“ لفيلم (شبح مدار) للمخرج البلجيكي باس ديفوس، وجائزة أفضل عمل أول أو ثاني ”الهرم البرونزي“ مناصفة بين فيلمي (نوع خاص من الهدوء) للمخرج التشيكي ميكال هوجينور و(الحائط الرابع) للمخرجين الصينيين جانج تشونج وجانج بو.

وحصل الفيلم الوثائقي المصري (احكيلي) للمخرجة والمنتجة ماريان خوري على جائزة الجمهور التي تقدم لأول مرة بهذه الدورة وتحمل اسم الناقد الراحل يوسف شريف رزق الله.

تنافس على جوائز المسابقة الدولية 15 فيلما وتشكلت لجنة التحكيم برئاسة المخرج والسيناريست الأمريكي ستيفن جاجان وعضوية المخرج الإيطالي دانيلي لوكيتي والروائي المصري إبراهيم عبد المجيد والمنتجة المغربية لميا الشرايبي والمخرجة البلجيكية ماريون هانسيل والمخرج المكسيكي ميشيل فرانكو والممثلة الصينية كين هايلو.

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وأقيم حفل ختام المهرجان بالمسرح الكبير لدار الأوبرا المصرية بحضور عدد كبير من الفنانين وصناع السينما ووزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم.

وكرم المهرجان في الختام الممثلة والمخرجة اللبنانية نادين لبكي ومدير التصوير الإيطالي فيتوريو ستورارو.

وفي مسابقة آفاق السينما العربية بالمهرجان فاز بجائزة أفضل فيلم (شارع حيفا) للمخرج العراقي مهند حيال كما فاز بطل الفيلم علي ثامر بجائزة أفضل أداء تمثيلي فيما منحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة للفيلم التونسي (بيك نعيش) للمخرج مهدي برصاوي، وفاز الوثائقي (بيروت المحطة الأخيرة) للمخرج اللبناني إيلي كمال بجائزة أفضل فيلم غير روائي.

وفي مسابقة أسبوع النقاد الدولي فاز بجائزة أفضل فيلم (أرض الرماد) للمخرجة الأرجنتينية صوفيا كيروس أوبيدا فيما فاز فيلم (اعتقال) للمخرج الروماني أندريه كون بجائزة أفضل إسهام فني.

وفي مسابقة سينما الغد للأفلام القصيرة فاز بجائزة أفضل فيلم (أمبيانس) للفلسطيني وسام الجعفري بينما فاز الفيلم البرتغالي (سوء الحظ العجيب للتمثال الحجري) بجائزة لجنة التحكيم الخاصة، كما نوهت لجنة التحكيم بفيلمي (فخ) للمخرجة المصرية ندى رياض و(تماس) للمخرج اللبناني سمير سرياني.

ومن بين 17 فيلما عربيا بالمسابقات المختلفة في المهرجان فاز الفيلم التونسي (بيك نعيش) بجائزة أفضل فيلم عربي وقيمتها 15 ألف دولار كما فاز الفيلم بجائزة صندوق الأمم المتحدة للسكان.

ومنحت لجنة تحكيم الاتحاد الدولي لنقاد الفيلم السينمائي ”فيبريسي“ جائزتها لفيلم (أبناء الدنمرك) للمخرج الدنمركي من أصل عراقي علاوي سليم.