شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد إطلالات مي عمر بين الجرأة والفخامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتبر النجمة مي عمر من الفنانات التى تلفت الأنظار خاصة فى ظهورها فى الأحداث الفنية المهمة، ودائما ما تتصف أزياؤها بالفخامة والجرأة، فهى ذات ملامح رقيقة وتحرص دائما على أناقتها حيث ارتدت أمس أثناء حضورها فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى فستانا أحمر، واعتمدت على تسريحة شعر مميزة أبرز جمال ملامحها وننشر عدد من الصور فى آخر اطلالتها.

مي عمر تنافس فى رمضان المقبل بمسلسل "الفتوة" مع النجم ياسر جلال، ومن المقرر أن ينطلق تصوير الفترة المقبلة بعد إنتهاء المخرج حسين المنباوى من معاينة أماكن التصوير، ويشارك فى بطولة العمل الفنان والمطرب محمد دياب.









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