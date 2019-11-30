شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كرارة لـ محمد رجب وفتحى عبد الوهاب وياسر جلال: الرجولة والجدعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الفنان أمير كرارة صورة له بصحبة الفنان محمد رجب، والفنانين فتحى عبد الوهاب وياسر جلال، وذلك من خلال حسابه الرسمى على موقع الصور إنستجرام. وعلق كرارة على الصورة قائلا "الرجولة والجدعنة والقلب الطيب".

امير كرارة وياسر جلال ومن ناحية أخرى يجرى النجم أمير كرارة والمخرج بيتر ميمي والمؤلف باهر دويدار بروفات "قراءة" لسيناريو مسلسله الجديد "الاختيار"، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، من إنتاج شركة سينرجى، حيث تسلم فريق العمل 17 حلقة حتى الآن، ومن المقرر أن تتسلم الشركة المنتجة باقى الحلقات خلال الأيام المقبلة.

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