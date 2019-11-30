شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. احتفالية ضخمة بعيد ميلاد الكابو حميد الشاعري..بحضور نخبة من النجوم والان مع تفاصيل الخبر
وبرغم احتفال حميد بعيد ميلاده أول أمس وسط جمهوره، خلال حفله الذي أقيم بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة، إلا أن أصدقائه تمسكوا بالإحتفال به في حفل خاص وأصروا على مفاجأته بإقامة حفله خاصة له حضره أقرب أصدقاء حميد الشاعري من الوسط الفني وخارجه.
بدأ الاحتفال فوردخول حميد إلى المطعم بصحبة زوجته صوفيا ومدير أعماله طاهر فوزي، ليفاجأ الكابو بجميع أصدقائه منتظرين في المطعم، حيث استقبلوه بترحاب شديد وتصفيق حاد.
فيما توافد عدد كبير من النجوم أصدقاء حميد الشاعري والذين تعاونوا معا لسنوات طويلة في سلسلة من الأعمال المميزة، وكان فى مقدمتهم هشام عباس وإيهاب توفيق وأحمد جوهر وحسام حسني، كما حضر الفنان أحمد فلوكس، والإعلامية التونسية عائشة عثمان وزوجها المنتج أيمن بوجبل، ومن جيل المطربين الشباب حضر أحمد زكريا وأحمد عوض ومصطفى يوسف.
كما حضر أيضا عدد كبير من أبرز صناع المزيكا ملحنين وشعراء من المشاركين لحميد الشاعري فى ألبومه الجديد، ومن أبرزهم الملحنين عزيز الشافعي ومحمد يحي ومحمود الخيامي وأحمد زعيم وبلال سرور وأشرف السرخوجلي وعازف الجيتار الشهير هيثم شراقي، وشقيق حميد الشاعري المطرب والملحن محمود الشاعري عضو فريق "فان باند"، إضافة إلى الموزع الموسيقي طارق عبدالجابر وزوجته الفنانة جوري، كما حضر من الشعراء محمد رفاعي وأحمد رؤول وصابر كمال وسمر حسين، فيما انضم إلى الاحتفال عدد من نجوم النادي الأهلى السابقين وكان أبرزهم شادي محمد.
وفور معرفة بعض الجمهور في المطاعم المجاورة، بتواجد حميد الشاعري للاحتفال بعيد ميلاده، بدأوا فى التوافد على المطعم المتواجد به حفل عيد الميلاد وقاموا بإلتقاط الصور التذكارية مع حميد ونجوم الحفل.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. احتفالية ضخمة بعيد ميلاد الكابو حميد الشاعري..بحضور نخبة من النجوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.