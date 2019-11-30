شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. احتفالية ضخمة بعيد ميلاد الكابو حميد الشاعري..بحضور نخبة من النجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في جو من البهجة والسعادة احتفل الفنان حميد الشاعري بعيد ميلاده مساء أمس، واستمرالاحتفال حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، وسط نخبة كبيرة من نجوم الفن ورموز المجتمع، وذلك بإحدي المطاعم الشهيرة بالتجمع الخامس.

وبرغم احتفال حميد بعيد ميلاده أول أمس وسط جمهوره، خلال حفله الذي أقيم بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة، إلا أن أصدقائه تمسكوا بالإحتفال به في حفل خاص وأصروا على مفاجأته بإقامة حفله خاصة له حضره أقرب أصدقاء حميد الشاعري من الوسط الفني وخارجه.

بدأ الاحتفال فوردخول حميد إلى المطعم بصحبة زوجته صوفيا ومدير أعماله طاهر فوزي، ليفاجأ الكابو بجميع أصدقائه منتظرين في المطعم، حيث استقبلوه بترحاب شديد وتصفيق حاد.

كان أول الحضور المنتج الموسيقي نصر محروس وبصحبة شقيقه مهندس الصوت هاني محروس، ومعهم المطربين مصطفى حجاج وشذي وزيزي عادل وشقيقتها غاديرعادل، كما حضر في المقدمة الدكتورياسر القصراوي رجل الأعمال وصديق عمرحميد الشاعري ورجل الأعمال مجدي زلط.

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فيما توافد عدد كبير من النجوم أصدقاء حميد الشاعري والذين تعاونوا معا لسنوات طويلة في سلسلة من الأعمال المميزة، وكان فى مقدمتهم هشام عباس وإيهاب توفيق وأحمد جوهر وحسام حسني، كما حضر الفنان أحمد فلوكس، والإعلامية التونسية عائشة عثمان وزوجها المنتج أيمن بوجبل، ومن جيل المطربين الشباب حضر أحمد زكريا وأحمد عوض ومصطفى يوسف.

كما حضر أيضا عدد كبير من أبرز صناع المزيكا ملحنين وشعراء من المشاركين لحميد الشاعري فى ألبومه الجديد، ومن أبرزهم الملحنين عزيز الشافعي ومحمد يحي ومحمود الخيامي وأحمد زعيم وبلال سرور وأشرف السرخوجلي وعازف الجيتار الشهير هيثم شراقي، وشقيق حميد الشاعري المطرب والملحن محمود الشاعري عضو فريق "فان باند"، إضافة إلى الموزع الموسيقي طارق عبدالجابر وزوجته الفنانة جوري، كما حضر من الشعراء محمد رفاعي وأحمد رؤول وصابر كمال وسمر حسين، فيما انضم إلى الاحتفال عدد من نجوم النادي الأهلى السابقين وكان أبرزهم شادي محمد.

وفور معرفة بعض الجمهور في المطاعم المجاورة، بتواجد حميد الشاعري للاحتفال بعيد ميلاده، بدأوا فى التوافد على المطعم المتواجد به حفل عيد الميلاد وقاموا بإلتقاط الصور التذكارية مع حميد ونجوم الحفل.