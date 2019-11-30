شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. شعبان عبد الرحيم على كرسى متحرك فى حفل غنائى بموسم الرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا المطرب الشعبى شعبان عبد الرحيم، أمس الجمعة، حفلاً غنائياً بعنوان" ليالى المحروسة" فى البوليفارد، ضمن فعاليات موسم الرياض، تحت تنظيم الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركى آل الشيخ.

وظهر شعبان وهو يغنى على كرسى متحرك، بعد تعافيه من كسر فى قدمه تعرض له فى الأيام الماضية نتيجة سقوطه فى منزله، وقدم عددا من أغانيه وسط تفاعل الحضور مع الجاليات العربية والشخصيات العامة.

يشار إلى أن الفنان شعبان عبد الرحيم، طرح مؤخرا أغنية جديدة مهاجما فيها قناة الجزيرة – على طريقته الخاصة – نظرا لتحريضها ضد مصر عبر قنواتها، والأغنية من كلمات الشاعر إسلام خليل، وقدم شعبولا وإسلام الأغنية كـ"ديو" لفضح أكاذيب الجزيرة.