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شكرا لقرائتكم خبر عن تحسن حالة فرنش مونتانا وخروجه من العناية المركزة.. اعرف ماذا قال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد وضعه تحت الملاحظة بالعناية المركزة كشف النجم العالمي فرنش مونتانا أن حالته الصحية تتحسن نسبيا لكنه مازال تحت الملاحظة الطبية، وهو الخبرالذي نشرته الكثيرمن المواقع الفنية وأبرزها " TMZ " .
نشرفرنش مونتانا البالغ من العمر 35 عاما علي صفحته الشخصية بموقع " إنستجرام " صورة التقطت له وهو بغرفته في إحدي المستشفيات الموجودة في لوس أنجلوس، وذلك ليطمئن جمهوره علي حالته الصحية حيث نقل للمستشفي بعد تعرضه لوعكة صحية .
علق فرنش مونتانا علي الصورة وكتب :" شكرا للجميع على كل الصلوات والحب والدعم، فقد أخرجت أخيرا من وحدة العناية المركزة وأتحسن يوم بعد يوم " .
حققت صورة فرنش مونتانا أكثر من 573 ألف LIKES خلال يوم واحد فقط، و أنهالت سلسلة من عبارات الدعم و الدعاء للنجم الشهير علي صورته .
فرنش مونتانا من داخل غرفته بالمستشفي
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