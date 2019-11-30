شكرا لقرائتكم خبر عن تحسن حالة فرنش مونتانا وخروجه من العناية المركزة.. اعرف ماذا قال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد وضعه تحت الملاحظة بالعناية المركزة كشف النجم العالمي فرنش مونتانا أن حالته الصحية تتحسن نسبيا لكنه مازال تحت الملاحظة الطبية، وهو الخبرالذي نشرته الكثيرمن المواقع الفنية وأبرزها " TMZ " .

نشرفرنش مونتانا البالغ من العمر 35 عاما علي صفحته الشخصية بموقع " إنستجرام " صورة التقطت له وهو بغرفته في إحدي المستشفيات الموجودة في لوس أنجلوس، وذلك ليطمئن جمهوره علي حالته الصحية حيث نقل للمستشفي بعد تعرضه لوعكة صحية .

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علق فرنش مونتانا علي الصورة وكتب :" شكرا للجميع على كل الصلوات والحب والدعم، فقد أخرجت أخيرا من وحدة العناية المركزة وأتحسن يوم بعد يوم " .

حققت صورة فرنش مونتانا أكثر من 573 ألف LIKES خلال يوم واحد فقط، و أنهالت سلسلة من عبارات الدعم و الدعاء للنجم الشهير علي صورته .





فرنش مونتانا من داخل غرفته بالمستشفي