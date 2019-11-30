شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بوستر سعد الصغير فى مسرحية "لوكاندة الأوباش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل الفنان سعد الصغير بروفات مسرحية "لوكاندة الأوباش" المقرر عرضها بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض فى الفترة من 4 ديسمبر إلى 7 ديسمبر المقبل.

مسرحية "لوكاندة الأوباش" من بطولة ماجد المصرى وحسن الرداد واللبنانية مايا دياب وهالة فاخر وحمدى الميرغنى وسعد الصغير وبدرية طلبه وأوس وأوس، وحسن عبد الفتاح، وضيفة شرف المسرحية الإعلامية إنجى على، وهى من تأليف محمد عز وأحمد فوزى وإخراج أشرف زكى.

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وأحيا المطرب سعد الصغير مؤخرا حفلا غنائيا ضمن "ليالى المحروسة"، والتى تقام ضمن فعاليات موسم الرياض فى المملكة العربية السعودية ورفع شعار كامل العدد، وقدم من خلاله عددا من أغانيه منها "العنب" و"النهاردة فرحى يا جدعان" وغيرها التى تفاعل معه الجاليات العربية.

وكان سعد قد طرح مؤخرا أغنية "اعمل كده كده" على طريقة الفيديو كليب من كلمات مصطفى حسن وألحان محمد عبد المنعم وتوزيع ميدو مزيكا وشيبسى ومن إخراج كامبا وحققت نسب مشاهدة عالية.

من ناحية أخرى يتعاون سعد مع الموزع الموسيقى أشرف البرنس فى أغنية "سينجل" جديدة لم يستقر على اسمها حتى الآن، من كلمات مصطفى حسن، وألحان محمد عبد المنعم.