شكرا لقرائتكم خبر عن مفاوضات مع هند صبرى للاشتراك فى فيلم كيرة والجن لـ أحمد عز وكريم عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجرى الجهة المنتجة لفيلم "كيرة والجن" للنجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز مفاوضات مع النجمة هند صبرى، لتجسد دور البطولة النسائية أمامهما، ومن المقرر انطلاق تصويره مطلع يناير المقبل، وأبدت هند موافقتها لكنها لم توقع بشكل رسمى حتى الآن.

وانتهى السيناريست أحمد مراد كاتب الرواية الأصلى من كتابة السيناريو بالكامل وسلمه للجهة المنتجة، التى تعقد جلسات عمل يومية مع مخرج العمل مروان حامد، للاستقرار على التفاصيل المبدئية للعمل، فضلا عن وضع قائمة بأسماء الممثلين المرشحين للأدوار الرئيسية، خاصة أن الرواية تضم العديد من الشخصيات التى تتضمن تفاصيل درامية ومثيرة ومميزة.

كما وضعت الشركة خطة إنتاجية لتقديم عمل سينمائى ضخم خلال الفترة المقبلة، وأبرز نقاط تلك الخطة، بناء ديكورات ضخمة للحقبة الزمنية التى يدور حولها الفيلم، فضلا عن تصميم الملابس التى تناسب الوقت والزمن، بالإضافة إلى الاستعانة بأحدث معدات التصوير من الخارج بقيادة أحمد المرسى مدير التصوير، وأخيرًا أعمال الجرافيكس والمونتاج التى سيتم تنفيذها فى أوروبا.

فيلم "كيرة والجن" مأخوذ عن رواية 1919 للكاتب أحمد مراد، من بطولة أحمد عز وكريم عبد العزيز ويعد التعاون الخامس الذى يجمع المخرج مروان ‏حامد ‏مع المؤلف أحمد مراد‎.